شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية صحية متكاملة.. وكفاءات طبية متميزة.. وتجهيزات تقنية متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينفرد مركز طب وجراحة القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، بتقديم رعاية صحية متكاملة، وحلول طبية مبتكرة، على أيدي كفاءات عالية التأهيل في كافة التخصصات القلبية الدقيقة مثل طب وجراحة قلب الأطفال، واضطرابات كهرباء القلب وأمراض النبض والقسطرة والعناية القلبية وغيرها.

وقد مكنت كل هذه الكفاءات الطبية والإمكانيات المركز، من تحقيق نجاحات نوعية في مختلف التخصصات الدقيقة لأمراض القلب، حيث قام الأطباء بإجراء الكثير من العمليات لحالات معقدة للأطفال والكبار، كتضيّق وانسدادات الشرايين التاجية، والعيوب الخلقية، وصمامات القلب، بالإضافة إلى حالات ارتفاع ضغط الدم المزمن بالقسطرة، واختلالات كهربية القلب، وتركيب منظمات ضربات القلب المختلفة لعلاج تباطؤ النبضات، والأجهزة المانعة للتخثر، بالإضافة إلى روماتيزم وأمراض عضلة القلب، كما يعالج المركز أمراضا أخرى كالخفقان والكشف عن مسبباته، وحالات الإصابة بالتهاب أغشية القلب الداخلية أو الخارجية، والتهاب الوريد الخثري «جلطات الأوردة في الأطراف»، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب «الخلقية»، وزراعة «الدعامات» الصناعية.

ويضم المركز غرفا بتجهيزات متقدمة للعمليات وللعناية القلبية المركزة، لتقديم الرعاية اللازمة لمرضى النوبات القلبية، وأولئك الذين خضعوا لجراحات القلب بغض النظر عن فئاتهم العمرية، وقسما للطوارئ يعمل على مدار الساعة، فضلا عن أنه مزود بالنظام الأحدث عالميا لقسطرة القلب والأوعية الدموية بالأشعة التداخلية، إذ أنه يعطي الأطباء تصورا أفضل وعلاجا أكثر دقة للمرضى، بأقل قدر من التدخلات الجراحية، من خلال صور ثلاثية الأبعاد للقلب والشرايين، بما يسمح باطلاع الجراحين على تفاصيل تشريحية دقيقة، وقد تم تجهيز غُرف عمليات القسطرة والقلب المفتوح لتصبح الأكثر تطورا بالمنطقة، مع تأمين تقنيات مثل «TAVI» و«MELODY» التي تساعد في زراعة صمامات الشرايين دون الحاجة للتدخل الجراحي.

ويتوافر بالمركز أيضا أحدث جهاز لفحص القلب بالموجات الصوتية «ECHO» الذي يعطي صورا رباعية الأبعاد «4D» توضح كفاءة عمل عضلة القلب، وتتميز نتائجه بالدقة العالية، فيما يساعد جهاز التصوير المقطعي على التقاط صورة مقطعية للقلب بكل تفاصيله قبل أن ينتقل إلى النبضة التالية، كما يضم المركز وحدة متكاملة لفحص الجهد، وتخطيط القلب، علاوة على أحدث أجهزة المراقبة السريرية وضغط الدم.