شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأنقاض مجهولة المصدر من أحياء الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملاتها لنظافة الأراضي الفضاء، والأنقاض مجهولة المصدر في عدد من الأحياء، أهمها ضاحية الملك فهد بالجبيل، وحي الحمراء، وحي الواحة، إضافةً إلى أعمال النظافة والغسيل في الكورنيش الشمالي.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».