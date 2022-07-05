شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على أسواق النفع العام بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة أسواق النفع العام والمسالخ، التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجبيل، جولاتها التفتيشية على أسواق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك بالسوق المركزي، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة منتجات المواد الغذائية المعروضة بالسوق ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الجبيل م. فهد العارضي تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سلامة المنتجات ووفرتها، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.