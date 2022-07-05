شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام للفرق الرقابية ضمن حملة «زراعة الشرقية» بسوق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف الحملة الإرشادية الزراعية «سلامة وجودة المنتجات الزراعية»، التي دشنها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، في سوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك المركزي بالدمام، التأكد من سلامة وجودة المنتجات الزراعية المعروضة بالسوق، ورفع المستوى المعرفي للمستهلك بطرق حفظ المنتجات الزراعية، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري: إن من مهام الفرق الرقابية والتفتيشية المشاركة في الحملة، ضبط المنتجات الزراعية غير السليمة والمخالفة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر، والتأكد من وجود البطاقة التعريفية للمنتج الزراعي، وإبراز دور السوق المركزي من ناحيه تسويق المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، وتوزيع النشرات والبروشورات الإرشادية والتوعوية الخاصة بحفظ الأطعمة وتغليف المنتج على رواد السوق المركزي من مزارعين ومستهلكين.

من ناحيته، بين مدير الثروة النباتية بالفرع م. زكي آل عباس أن مشاركتهم في هذه الحملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تأتي ضمن الجهود التكاملية بين إدارات فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، للارتقاء بوعي المستهلكين بكافة شرائحهم وتنمية ثقافتهم الزراعية، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى يوم الخميس المقبل.