شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 800 م3 أنقاضا وإزالة 575 ملصقا في 5 أحياء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 800 م3 من الأنقاض، وأزالت 16 لوحة دعائية مخالفة، و575 ملصقًا، و51 حاجزًا، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد البصري، وذلك بمشاركة 47 عاملًا، و17 معدة متنوعة، خلال الـ11 يومًا الماضية، بأحياء الخزامى والشراع والعقيق والأمواج واللؤلؤ.

ورصدت البلدية 26 مخالفة، ووجّهت 16 إنذارًا خلال جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية، التي شملت 129 منشآة خلال شهر يونيو الماضي.

وكانت بلدية الخبر قد بدأت العمل بتطوير المرحلة الثانية من كورنيش الخبر الجنوبي، بطول 1250 مترًا، ضمن جهود البلدية بتطوير المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات البلدية والترفيهية وتعزيز مكانة الخبر السياحية.