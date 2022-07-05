شكرا لقرائتكم خبر عن 1034 مسجدا وجامعا لأداء صلاة عيد الأضحى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، جميع الاستعدادات لتهيئة 1034 مسجدا وجامعا في مدن ومحافظات المنطقة كافة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأكد المدير العام للفرع الشيخ عمر الدويش، أن المساجد والجوامع بالمنطقة جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، إضافة إلى تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في بعض المساجد والجوامع، مشيرا إلى تجهيز 221 مسجدا وجامعا بمدينة الدمام، و174 بالخبر، و250 بالأحساء، و121 بحفر الباطن، و43 بالقطيف، و9 برأس تنورة، و57 بالجبيل، و54 بالنعيرية، و31 بالخفجي، و37 مسجدا وجامعا لكل من محافظتي قرية العليا وبقيق.