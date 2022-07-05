شكرا لقرائتكم خبر عن جولات «نسائية» على منشآت الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران ممثلة بالرقابة النسائية، جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية؛ للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة، ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

ونفذت إدارة الأسواق جولات ميدانية على المنشآت التجارية، ما أسفر عن رصد عدة مخالفات تمثلت في الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم إبراز الرخصة في مكان واضح، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.