شكرا لقرائتكم خبر عن محتوى توعوي بجسر الملك فهد ومنفذ البطحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء وأمانات المنطقة، المحتوى التوعوي عن فضائل الحج وثوابه في الشاشات واللوحات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة ومداخل ومخارج المنطقة، بأكثر من 38 لوحة يستفيد منها ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذي جسر الملك فهد والبطحاء والطرق الرئيسة.

يذكر أن الرئاسة تعد محتوى توعويا عن المواسم الشرعية طوال العام، وتفعّله في جميع الوسائل المتوافرة لديها ولدى الجهات الحكومية والأهلية، وشملت لوحات الموسم الحالي التعريف بمكانة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأثرها في حياة المسلم.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ فهد الثبيتي، أنه يجري تفعيل المحتوى التوعوي في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات، وحث الناس على تعظيم هذه الشعيرة المباركة.