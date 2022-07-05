شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تجند 22 ألف كادر بشري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جنَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 22 ألف كادر بشري، لتنفيذ الأعمال البلدية، امتداداً لمتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية في مكة المكرمة، وتهيئة كافة سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

ووقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة ‏م. هزاع الشريف، على عدد من مشاريع الأمانة، في مجال الطرق والإنارة بالمشاعر المقدسة وعدد من الآليات المساندة والتأكد من جاهزيتها للعمل خلال الموسم، وذلك خلال جولة تفقدية على منطقة المشاعر المقدسة، لمتابعة مراحل تنفيذ خطة موسم الحج في إدارة صيانة الإنارة. وشملت الجولة، أجزاء من مشعر مزدلفة ومشعر منى.

واطلع «الشريف» خلال الجولة على سير خطط إدارة صيانة الإنارة في موسم حج 1443هـ، مستمعاً إلى مراحل تنفيذها ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة إضافة إلى الاطلاع على أعمال الصيانة الجارية، مشددا على ضرورة متابعة أداء هذه الشبكات المختلفة وتنفيذ خطط الصيانة أولًا بأول.

وأكد على الجميع بضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك تماشيًا مع التوجيهات بتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم هذه البلاد الطاهرة.