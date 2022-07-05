شكرا لقرائتكم خبر عن مكانس ذكية تنظف سطح الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مكانس تطهير ذكية لسطح الكعبة المشرفة، لتجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير الذكي.

وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن المكانس التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، مشيرًا إلى أنها تتميز بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات ومدة عمل تقدر بـ3 ساعات ومساحة تغطية بأكثر من 180 مترا مربعا في 3 ساعات، وقوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة.

وأشار إلى أن المكانس تعمل بـ 3 سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية، فضلاً عن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، وكذلك تعمل على تطهير المسجد الحرام بشكل عام.