شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.. ومتابعة التطورات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولي قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اهتمامًا كبيرًا بتلمّس احتياجات المواطنين وتحديدًا الأكثر حاجة في مواجهة التضخم الدولي والذي نتج عنه ارتفاع في أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.

ويعكس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد «يحفظه الله» حرص سموه واهتمامه بدراسة واتخاذ كل ما يلزم تجاه التطورات الاقتصادية، وهو ما يعكس تشديده على الوزارات في أداء أدوارها بمتابعة الأسواق، ووفرة المنتجات وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

وتأتي متابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد «يحفظه الله»، للموضوعات ذات الأثر المباشر على المواطنين تأكيدًا على رعاية سموه واهتمامه بكل ما يمس المواطن على كافة الأصعدة، وحرصه على تخفيف أثر ذلك من خلال الحلول العملية.

وكان لقيادة سمو ولي العهد لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوجيهاته المستمرة للوزراء بالغ الأثر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بنجاح كبير، ويستمر المجلس في ممارسة اختصاصاته ومهامه ويتابع باستمرار كافة التطورات الاقتصادية والتنموية على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك التضخم.

ويقابل مواصلة التزام الحكومة بخططها وبرامجها للإصلاح الاقتصادي ضمن «رؤية المملكة 2030» التزامًا مماثلًا بمراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الاقتصادية كافة وتخفيف أثرها عنهم بما يجنبهم تداعيات التطورات الاقتصادية المُتسارعة.