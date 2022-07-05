1,5مليون مواطن يحصلون على وثيقة العمل الحر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع أعداد الحاصلين على وثيقة العمل الحر إلى 1.5 مليون مواطن ومواطنة بزيادة 930% عن المستهدف في عام 2021، على ألا يتجاوز التمويل 120 ألف ريال بحد أقصى.

ولفت التقريرإلى استفادة 64 ألف حامل وثيقة من منتج تمويل ممارس العمل الحر، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، كما تم دعم أكثر من 7500 آخرين من خلال برنامج دعم النقل الموجه.

وتعد وثيقة العمل الحر مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين، وتستهدف الوثيقة غير المخدومين من النظام المالي والموظفين براتب 20 ألف وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي والعاطلين عن العمل وبدون راتب.

كما تهدف الى رﻓﻊ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإيجاد دخل أساسي أو إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

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