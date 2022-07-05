1,5مليون مواطن يحصلون على وثيقة العمل الحر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف تقرير رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ارتفاع أعداد الحاصلين على وثيقة العمل الحر إلى 1.5 مليون مواطن ومواطنة بزيادة 930% عن المستهدف في عام 2021، على ألا يتجاوز التمويل 120 ألف ريال بحد أقصى.
ولفت التقريرإلى استفادة 64 ألف حامل وثيقة من منتج تمويل ممارس العمل الحر، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، كما تم دعم أكثر من 7500 آخرين من خلال برنامج دعم النقل الموجه.
وتعد وثيقة العمل الحر مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر للمساهمة في إيجاد فرص عمل للسعوديين، وتستهدف الوثيقة غير المخدومين من النظام المالي والموظفين براتب 20 ألف وأقل لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي والعاطلين عن العمل وبدون راتب.
كما تهدف الى رﻓﻊ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ وإيجاد دخل أساسي أو إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ضوابط الحصول على الدعم المالي:
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- أن يكون طالب التمويل حاصلا على وثيقة العمل الحر
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 18عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً .
- ألا يتجاوز الدخل الشهري 20 ألف لمسار الخدمات التخصصية و14 ألف لمسار النقل التشاركي
- أن يسمح الوضع المالي بحصول المتقدم على التمويل
- أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية .
- ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية.
- التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.
- لا تتجاوز قيمة التمويل 120 ألف ريال.
- الضمانات حسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم.
- حدود التمويل العيني لا تتجاوز 150 ألف ريال.
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