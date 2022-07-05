نجاة عائلة إمام مسجد بالكويت.. «عبث أطفال» تسبب في إحراق سيارتين أمام بيته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- متابعات

كتب الله سبحانه وتعالى النجاة لعائلة كاملة ، والتي يعمل فيها رب الأسرة إمام مسجد في الصليبية بالكويت من حريق نشب في سيارتين أمام منزله بسبب عبث الأطفال.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني بغرفة العمليات في قوة الاطفاء العام: قوله: “تلقينا أمس الإثنين، بلاغا عن احتراق سيارتين في منطقة الصليبية، حيث هرع له رجال إطفاء مركز الصليبخات”.

وأضاف المصدر: “تبين من التحقيقات الأولية أن الحريق كان بسبب عبث أطفال قاموا بحرق «كنبة» كانت قرب السيارتين المركونتين في كراج المنزل، ما أدى إللى امتداد النيران إليها”.

ونبه المصدر إلى توخي الحذر من عبث الأطفال في مصادر النيران والتي تودي إلى حرائق قد لايحمد عقباها لا قدر الله.