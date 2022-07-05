القمح الروسي يتراجع مع خفض ضريبة التصدير

وخفضت روسيا، التي يفرض عليها الغرب عقوبات، بشكل حاد من الضرائب على صادرات الحبوب الأسبوع الماضي لدعم شحنات في موسم التسويق يونيو – يوليو.
وبين معهد دراسات السوق الزراعية أن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، وكذلك أسعار التوريد من موانئ البحر الأسود انخفضت بما بين 25 إلى 375 دولارا للطن على ظهر الباخرة بنهاية الأسبوع الماضي، وفق رويترز.
وأوضحت شركة «سوفإكون» لأبحاث الأسواق الزراعية في منطقة البحر الأسود أن أسعار القمح للتوريد في يوليو- أغسطس تراوحت ما بين 375 إلى 385 دولارا للطن، مقارنة مع 390 إلى 400 دولار في الأسبوع السابق.
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