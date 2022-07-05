«السويس»: 7 مليارات الإيراد السنوي للقناة.. الأعلى تاريخيا

وأوضح أن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%.
وبلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%.
وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022، ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، أي بنسبة 20.7%.
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