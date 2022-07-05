التضخم في تركيا لأعلى مستوى في ربع قرن

وبين معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة «رويترز» عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.
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