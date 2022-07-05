التضخم في تركيا لأعلى مستوى في ربع قرن

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أمس (الاثنين) أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62% في شهر يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة شهر ديسمبر.

وبين معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة «رويترز» عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.