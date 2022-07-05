وشهدت العقود المستقبلية للأسهم المفردة أمس (الإثنين)، التداول على أسهم 4 شركات، ممثلة في: «سهم كيان في شهر سبتمبر القادم بقيمة 15 ريالا للسهم وتضمنت عقدا واحدا فقط، ومعادن في شهر ديسمبر القادم وبسعر 51 ريالا وتضمنت عقدا واحدا أيضا، فيما عقدت صفقة بعدد 10 عقود على شركة «إس تي سي» في شهر يوليو القادم بقيمة 97.7 ريال للسهم، و20 عقدا على سهم أرامكو في شهر يوليو أيضا بقيمة 38.1 ريال.
وتمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، فضلاً عن تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.
وجرى اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.
يشار إلى أن «تداول السعودية» أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة. التي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).
قد يهمك أيضاً :-
- «الشركات الجديد»: 125 ألف ريال رأس المال المدفوع لتأسيس «المساهمة»
- القمح الروسي يتراجع مع خفض ضريبة التصدير
- التضخم في تركيا لأعلى مستوى في ربع قرن
- «السويس»: 7 مليارات الإيراد السنوي للقناة.. الأعلى تاريخيا
- السعوديه أكملن التدريب الصحفي بالمؤسسة.. و«عكاظ» تكرّمهن
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. أسهم 4 شركات تتداول في «العقود المستقبلية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.