لأول مرة.. أسهم 4 شركات تتداول في «العقود المستقبلية»

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت «تداول» أمس (الإثنين) العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية، بعد أن تم اختيار 10 شركات لتداول العقود المستقبلية عليها، وهي «مصرف الراجحي، أرامكو، البنك الأهلي، مصرف الإنماء، سابك، STC، كيان، الكهرباء، المراعي، ومعادن».

وشهدت العقود المستقبلية للأسهم المفردة أمس (الإثنين)، التداول على أسهم 4 شركات، ممثلة في: «سهم كيان في شهر سبتمبر القادم بقيمة 15 ريالا للسهم وتضمنت عقدا واحدا فقط، ومعادن في شهر ديسمبر القادم وبسعر 51 ريالا وتضمنت عقدا واحدا أيضا، فيما عقدت صفقة بعدد 10 عقود على شركة «إس تي سي» في شهر يوليو القادم بقيمة 97.7 ريال للسهم، و20 عقدا على سهم أرامكو في شهر يوليو أيضا بقيمة 38.1 ريال.

وتمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، فضلاً عن تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.

وجرى اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.

يشار إلى أن «تداول السعودية» أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة. التي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة).