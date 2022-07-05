محمد بن مسعود - الدمام - كرّمت «عكاظ» الزميلات سمية العمودي، ورنيم بن عسكر، وغلا الجهني، بمناسبة تخرجهن وحصولهن على درجة البكالوريوس في الإعلام الرقمي من كلية الاتصال والإعلام بجامعة جدة لعام 2022، بعد أن أكملن التدريب التعاوني مع الصحيفة في قسم النشر الإلكتروني.
فيما تم تكريم الزميلات من قبل رئيس التحرير جميل الذيابي، بالنيابة عنه نائب رئيس التحرير الزميل فيصل الخماش، ومدير التحرير الزميل خالد صائم الدهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه أكملن التدريب الصحفي بالمؤسسة.. و«عكاظ» تكرّمهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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