السعوديه آل بقشان يحتفلون بزواج حاتم

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سعد فرج بقشان بزواج نجله حاتم من ابنة سالم باهبري في أحد فنادق جدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، داعياً الله التوفيق في حياته القادمة.
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