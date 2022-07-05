اخبار الرياضه السعوديه بـ«ريمونتادا».. دياز.. موسم جديد مع الزعيم

وكان المدرب دياز عاد للزعيم في منتصف شهر فبراير الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي جارديم، واستطاع الأرجنتيني دياز قيادة الفريق الهلالي للمحافظة على لقب دوري المحترفين بعد أن حصد (67) نقطة، بـ(12) انتصارا بداية بالشباب 5/0، والحزم 2/0، والنصر 4/0، والاتحاد 2/1، والرائد 1/0، والأهلي 4/2، وضمك 4/2، والاتفاق 2/0، والاتحاد 3/1، وأبها 2/0، والفتح 3/0، والفيصلي 2/1، والخسارة الوحيدة من الفيحاء بهدف مقابل لا شيء.
وقاد دياز الهلال في مباراتين في كأس الملك، الأولى أمام الشباب في دور نصف النهائي بالفوز 2/1، والوصول للمباراة الختامية أمام الفيحاء ومن ثم خسارة الكأس بضربات الترجيح 1/3.
ونجح دياز في قيادة الزعيم للتأهل لدور (16) في دوري أبطال آسيا، بعد أن تجاوز دور المجموعات بالفوز على الشارقة ذهابا 2/1 والتعادل في الإياب إيجابيا 2/2، والانتصار على الريان القطري ذهابا 0/3، والخسارة إيابا 0/2، والتفوق على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني ذهابا 1/0 وإيابا 3/0، وسيواجه فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في دور (16) يوم (الجمعة) الثالث من فبراير 2023 ضمن دوري أبطال آسيا.
دوري المحترفين:
الانتصار في 12 مباراة
وخسارة مباراة واحدة
كأس الملك:
الفوز في دور الأربعة
وخسارة اللقب في النهائي
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