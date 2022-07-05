مصر … طفلة تهتك عرض أخرى لا يتجاوز عمرها 7 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت منطقة عزبة الشال التابعة لقسم ثان المنصورة قيام طفله عمرها 14 سنة، بهتك عرض طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، وقامت بفض غشاء بكارتها أثناء قيامهن باللهو بمنزلها

فتاه تهتك عرض طفلة جارتها

تلقي مدير امن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من ربه منزل تدعي” دينا. م.ح.م “27 عامًا، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال دائرة القسم، تتهم فيه جارتهم طفله عمرها 14 سنة، وتدعي ” زينب. ر.إ” تلميذة بالصف الثاني الاعدادي، بهتك عرض ابنتها الصغيرة وتدعي ” فرحة. أ. م.ع” عمرها 7 سنوات، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وقيامها بفض غشاء بكارتها حال لهوهن بمنزل الأولي

وباستدعاء المشكو في حقها ووالدتها اعترفت بارتكاب الواقعة دون قصد منها وبسؤال والدتها وتدعي ” ليلي. إ.ع” 32 عامًا، عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة عزبة الشال أيدت ذات المضمون

وأضافت أنها كانت بالعمل حال تواجد ابنتها بالمنزل بمفردها

أخبار قد تهمك

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8159 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2022 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات