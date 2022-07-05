بسبب رافينيا وليفاندوفسكي.. برشلونة يُطيح بنجمه خارج الكامب نو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اقتربت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، من حسم صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، ويعد أبرزهم صفقة النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني
حيث قدمت إدارة نادي برشلونة، عرضًا جديدًا إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، من أجل ضم الجناح البرازيلي رافينيا نجم الفريق، ويبلغ هذا العرض 50 مليون يورو، كما يسعى كذلك نادي تشيلسي، وآرسنال وتوتنهام لضم اللاعب
إلا أن النجم البرازيلي يرغب في اللعب بقميص برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك أخبر إدارة نادي ليدز يونايتد برفض كافة العروض من الأندية الأخرى، بسبب حبه الشديد للنادي الكتالوني، ورغبته في الانتقال إليه
كما أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بات قريبًا من الانتقال إلى نادي برشلونة بشكل رسمي، على الرقم من رقص إدارة نادي بايرن ميونخ العرض الذي قدمه النادي بقيمة 40 مليون يورو، دون متغيرات إضافية
ولهذا السبب، بات النجم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق برشلونة، على رادار الرحيل عن الكامب نو خلال الفترة المقبلة، في حال حسمت إدارة النادي الكتالوني للتعاقد مع هاتين الصفقتين، مع أيضًا تجديد عقد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي وافق على تجديد عقده، ووجود كلا من أوباميانج وأنسو فاتي وفيران توريس
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