تصعيد عسكري بالحديدة.. 16 غارة على حيس

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 42 خرقاً لقوى التحالف في محافظة الحديدة.
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 42 خرقاً لقوى التحالف في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 16 غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.
وأشار المصدر إلى أن قوى التحالف ارتكبت أيضاً 9 خروقات بقصف مدفعي لعدد 9 قذائف، و20 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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