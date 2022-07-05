وظائف شاغرة بالاستثمار الزراعي «سالك» للعمل في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة الإستثمار الزراعي – سالك (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: ـ مدير مخاطر الاستثمار المؤهلات والخبرات: الحد الأدنى لدرجة البكالوريوس أو الماجستير

الشهادة المهنية مع معهد معترف به أخبار قد تهمك طريقة التقديم: ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2022م. ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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