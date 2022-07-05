30 ألف ساعة عمل للمرأة في التعداد يوميا - #عاجل

أكدت نائبة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتورة فاطمة الويف، لـ«دوت الخليج» أن تعداد السعودية 2022 جاء مختلفاً عن سابقه، حيث شكلت نسبة مشاركة المرأة أكثر من20% من إجمالي القائمين بأعمال التعداد، بمعدل يتجاوز 30 ألف ساعة عمل يومياً في جميع مناطق المملكة.

دور محوري

أضافت الويف أن الأدوار الكبيرة التي تلعبها المرأة السعودية في التعداد والهيئة العامة للإحصاء، بينت أهمية دورها المحوري في كل المجالات العملية بجميع القطاعات في المملكة، معبرة عن فخرها بتواجدها في الهيئة العامة للإحصاء بين الفريق النسائي الذي أثبت وجوده في جميع مواقع العمل، الأمر الذي يؤكد على المساهمات الكبيرة للمرأة السعودية على مستوى جميع القطاعات في المملكة، وهذا ما يدعو للفخر بأن تقود هذه الأعمال والمهام والمناصب مبدعات هذا دوت الخليج، من أجل التطوير ودفع عجلة التنمية.

أعمال ميدانية

شهد «تعداد السعودية 2022»، مشاركة نسائية غير مسبوقة وفريدة من نوعها منذ انطلاقته في مختلف مراحله، حيث جاءت مشاركة المرأة في التعداد لأهمية دورها المحوري والفعال في كل المجالات العملية، وتميزت مشاركة المرأة خلال تواجدها في مواقع العمل، حيث تقلدت المناصب القيادية وشاركت بفعالية في الأعمال الميدانية في جميع مناطق المملكة، قدمت خلالها العديد من المهام تمثلت في الأعمال الإحصائية المختلفة لتطوير البيانات، إضافة إلى الأعمال الميدانية المتمثلة في زيارة الأسر والأفراد لاستيفاء استمارة التعداد، وغيرها من المهام والأدوار التي تواجدت فيها مسؤولات هيئة الإحصاء وأثبتن أنهن يمتلكن قدرات حقيقية في إدارة الأعمال وفق أعلى المهارات التخصصية وبشكل متميز.

أدوار للباحثات بالتعداد

- استخدام العنوان الوطني في التعداد

- تنفيذ قواعد وأساليب السير أثناء عملية العد

- الوصول للوحدات العقارية

- استيفاء استمارة الأسر

- شرح أدلة التصانيف

- استخدام الجهاز اللوحي لاستيفاء استمارة الأسر

- التعامل مع مدلي البيانات