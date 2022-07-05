شكرا لقرائتكم خبر عن عايز فلوسي كاملة.. بوادر أزمة نارية بين أبوجبل وإدارة النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإعلامي خالد الغندور، عن بوادر أزمة نارية بين محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع إدارة نادي النصر السعودي.

وأكد الغندور، أن محمد أبو جبل قام بالتوقيع مع نادي ‎النصر السعودي على عقد يمتد حتى 3 أعوام، مشيرًا إلى أنه تسلم قيمة أول موسم بشكل كامل.

وأوضح أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، ترغب في فسخ العقد مع الحارس، لذا اقترحت عدم رغبتها في استرداد قيمة أول موسم مقابل فسخ العقد، إلا أن أبو جبل رفض، ذلك ويريد قيمه عقده بالكامل.

وأصبح محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.