شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النفيعي.. استقالة جديدة في مجلس إدارة أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن استقالة رسمية جديدة في مجلس إدارة نادي أهلي جدة، بعد الأنباء المتداولة حول مصير ماجد النفيعي رئيس النادي.

أنباء عن استقالة النفيعي:



وظهرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تقديم ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة استقالته، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بعد موسم سيء.



استقالة محمد الديني:

وبحسب صحيفة "الكأس"، فإن المحامي محمد الديني، قدم استقالته رسميًا، من منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد 10 أشهر فقط من توليه المنصب.