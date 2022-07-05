توجيه كريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

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وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين:
- تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحاليم2022 هـ ،1444 ـ 1443
- إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنةمسبقا
- تخصيص 8مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا
- تخصيص 408 يين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية
أهمية مخصصات الدعم
- حزمة الدعم التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسـعار العالمية تأتي بإشراف ومتابعة من ولي العهد في إطار حرصه على أن يوجه الدعم لمُستحقيه بما يُخفف من حدة تأثرهم بالموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
- تخصيص مبالغ لمسـتفيدي الضمان وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجددا، رغبة في دعم بعض الفئات واسـتيعاب الشـرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق.
- قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسـر المُسـتحقة في الضمان وحساب المواطن جاءت رغبة في دعم هذه الفئات، لكونها الأشـد حاجة لهذا الدعم المباشـر في ظل ما تشـهده الأسـعار العالمية من ارتفاعات.
- إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن سيتيح الفرصة أمام الأسر المستحقة بالاستفادة من مبالغ الدعم المُباشرة، بما يُسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
- راعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، بناء على ما رفعه ولي العهد لصغار مُربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.
- تخصيـص مبلغ 10مليـارات ريال لزيادة المخزونات الاسـتراتيجية للمواد الأساسـية للتعامل مع ارتفاع الأسـعار عالميًا، مما يعكس استشـراف القيادة لأبعـاد الأزمة الحالية.
دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
• تخصيص الدعم لمستفيدي الضمان يأتي امتدادا للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة
تداعيات الأسعار العالمية.
• الدعم الذي وجه به خادم الحرمين يعد معاشا أساسيا إضافيا لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية بحيث يصرف لمرة
واحدة.
• دعم مستفيدي الضمان يأتي ضمن حزمة من الدعوم الحكومية التي جاءت استجابة لارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على
الأسر المستحقة للدعم.
• يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الحالي.
دعم مستفيدي برنامج حساب المواطن
• تخصيص دعم إضافي للمسجلين في حساب المواطن يأتي امتدادا للاهتمام التي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم
لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
• إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن، يهدف إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحقاق.
• أثبت برنامج حساب المواطن كفاءة عالية لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة
تداعيات الأسعار العالمية
• تعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة
الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجا مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة فتح باب التسجيل من جديد.
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