شكرا لقرائتكم خبر ندوة الحج الكبرى: التطبيقات الذكية تسهل أداء المناسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من المشاركين في جلسات ندوة الحج الكبرى في ختام فعاليات نسختها الـ46 المقامة هذا العام بعنوان «الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية»، على أهمية التطبيقات الذكية المستخدمة في الحج ودورها في تسهيل تأدية النسك، مشيدين بالرعاية الصحية في المملكة، ودور الفتوى الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأمور المعاصرة في الحج، وذلك بحضور وزراء وعلماء من دول العالم الإسلامي.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن مبادرات الوزارة الرقمية التي أسهمت في إصدار أكثر من مليوني تأشيرة الكترونية عبر بوابة تضم كافة الجهات ذات العلاقة، ومبادرة الحج بدون حقيبة لفصل الحاج عن الحقائب وتسهيل تركيزهم على تأدية النسك من خلال تيسبر أعمال النقل والتفويج، علاوة على «الأدلة التوعوية» التي تتناول التوعية حول رحلة الحج كاملة، وتتضمن 13 دليلا الكترونيا ترسل للحاج قبل وصوله وبعد قدومه، بأسلوب بسيط وبعدة لغات تضمن إيصال الرسائل التوعوية.

وتناول مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأعلى المستويات وبأحدث التقنيات، بمتابعة واهتمام القيادة الرشيدة، منها تخصيص 23 مستشفى لخدمة الحجاج، إضافة إلى 147 مركزا صحيا، و16 مركزا للطوارئ على جسر الجمرات، وأكثر من 25 ألف من الكوادر الطبية، وتخصيص مراكز للمراقبة والتحكم.

أبرز ما قاله ضيوف الندوة

مفتي مصر

الشريعة الإسلامية قادرة على معالجة مستجدات العصر.

الشثري

المنظومة الفقهية الإسلامية ناضجة في التعامل مع نوازل العصر.

أمين مجمع الفقه الإسلامي

المملكة سخرت كل جهودها لتوفير الأمن.

وزير الشؤون الدينية بماليزيا

توفير كافة الخدمات وتعزيز التوعية بين الحجاج.

رئيس الشؤون الدينية التركي

زيادة الوعي بين الحجاج للحد من النفايات.

مدير منظمة الصحة العالمية

قرارات سعودية جريئة خلال جائحة كورونا.