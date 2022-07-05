رئيس نادي الإبل يثمن دعم القيادة لقطاع المواشي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – على التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

وأكد ابن حثلين أن هذا القرار يأتي كمحفز لقطاع حيوي مهم وهو قطاع الماشية ومن ضمنها الإبل، وتحقيق النمو والإزدهار له بما يضمن تحقيق التميز والاستدامة لهذا القطاع ومستقبله، مما سينعكس بشكل كبير وإيجابي على الجانب الاقتصادي للمواشي عموماً والإبل خصوصاً من خلال توفير الدعم والمساندة لاستمراريته.