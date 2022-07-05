اخبار دوليه – بريطانيان ومغربي يستأنفون حكما بإعدامهم في منطقة انفصالية بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم بريطانيان ومغربي قضت محكمة في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا بإعدامهم بطلبات استئناف. وحكمت السلطات الانفصالية في “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من جانب واحد بإعدام البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر إضافة إلى المغربي إبراهيم سعدون بعدما اتهمتهم في يونيو بأنهم مرتزقة يحاربون لصالح أوكرانيا. وأعلنت المحكمة العليا التابعة للمنطقة الانفصالية في بيان الاثنين أن سعدون تقدّم بطلب استئناف. بدوره، ذكر ممثل عن المحكمة لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن أسلين تقدّم أيضا بطلب استئناف الاثنين. وأما بينر، فتقدّم بطلب استئناف منذيونيو، وفق محاميه. واستسلم الثلاثة في أبريل في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد حصار استمر لأسابيع.

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