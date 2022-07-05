قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأميركية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقبل قائد القوات الجوية صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يستقبل قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جريجوري قيو، في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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