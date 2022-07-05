اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يبحث مع وفد من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا سبل التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور أحمد محمد الالنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وفدا رسميا من الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا بمكتبه بمجمع السلمانية الطبي.

و قد ضم الوفد البروفيسور لوتا فياني رئيسة الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا و البروفيسور كاثال كيلي نائب رئيس الجامعة والرئيس التنفيذي ،البروفيسور هانا ماكغي نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية و البروفيسور سمير العتوم – رئيس جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين بإيرلندا.

و قد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، بهدف إتاحة فر ص للتدريب بالمجالات المختلفة، والتعليم الطبي المهني المستمر للاطباء بالمستشفيات الحكومية والاستفادة من الخبرات في القطاع الطبي ونقلها إلى مملكة البحرين مما يضمن استدامة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين مطابقة للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، أهمية التعاون مع الكلية الملكية لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بالبحرين على مستوى الخدمات والافراد.

حضر االجتماع كال من د نور رياض ضيف مدير إدارة العمليات والخدمات للمستشفيات الحكومية و د. جميلة السلمان الرئيس العام للخدمات الطبية للاقسام الباطنية بالمستشفيات الحكومية و د سناء الخواجة نائب الرئيس العام للخدمات الطبية للاقسام الجراحية والسيدة فاطمة أكبر الرئيس العام للخدمات التمريضية للاقسام الجراحية، و د. زينب الساعاتي القائم بأعمال رئيس شؤون التدريب و السيدة صوفيا ديري مدير مكتب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية.