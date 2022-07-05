محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت مملكة البحرين اسمها من ضمن أسرع 30 متسابقًا في العالم عن طريق متسابق نادي البحرين لسباق السيارات اللاسلكية محمد وسيم الذي حقق المركز 25 من أصل 57 متسابقًا شاركوا في بطولة العالم «2022 VRC WORLDS» على نظام المحاكاة «VRC PRO» المعتمد عالميًا من قبل صناع رياضة سباق السيارات اللاسلكية والمستخدمة من قبل أبطال العالم.

واختتم فريق نادي البحرين لسباق السيارات اللاسلكية مشاركته في بطولة العالم التي أقيمت في الفترة من 8 يونيو إلى 27 يونيو بمشاركة خمسة متسابقين بحرينيين هم محمد وسيم وسعود صيليبخ، فيصل وسيم، إبراهيم محمد وماجد الثقفي. وتُعد هذه النتيجة تاريخية للبحرين، حيث شهدت مشاركة خمسة متسابقين بحرينيين على مستوى عالي من الندية.

وقد الخليج 365 لمملكة البحرين تحقيق مراكز متقدمة في هذه البطولة التي تقام سنويا في مختلف الفئات ولعل أبرزها تحقيق المتسابق سعود صليبيخ للمركز 16 في الترتيب العام في بطولة العالم «2021 VRC WORLDS»، وذلك عن فئة «1:12 Electric sport scars 10.5T spec».

ومع ختام مشاركة الفريق في بطولة العالم 2022، يبدأ النادي برنامجه التدريبي على نظام المحاكاة «VRC PRO» باللغتين العربية والإنجليزية مع بداية شهر يوليو، وقد أعلن النادي مسبقًا عن فتح باب التسجيل عبر قنواته في وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تحلُ ثالثًا في المجموعة «أ» في بطولة العالم «2022 VRC Worlds» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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