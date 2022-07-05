محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة بجدارة واستحقاق للدور الثاني للتصفيات النهائية لكأس العالم 2023، وذلك إثر تفوقه على منافسه منتخب كازاخستان بنتيجة (62/‏51) في ختام مشواره الآسيوي بالتصفيات، حينما التقيا مساء أمس الاثنين في مدينة نور سلطان الكازاخستانية ضمن آخر مواجهات المجموعة الرابعة، ليحل الأحمر السلاوي بالمركز الثالث بعد تحقيقه فوزين متواليين وأربع هزائم.

وشهدت نتائج الأشواط الأربعة التي قلبها منتخبنا الوطني منذ الفترة الثانية بـ«الرومنتادا» وجاءت على النحو التالي: (24-9، 5-28، 10-12، 12-13).

ويأتي بلوغ الأحمر السلاوي للدور الثاني والأخير من خلال مشاركته التي تعتبر هي الأولى بتأهل تاريخي يدون له في سجلاته، نظرا لآلية النظام الجديد الذي وضعه الاتحاد الدولي لخريطة التصفيات المؤهلة لمنتخبات قارة آسيا، وهذا التأهل للسلة البحرينية يعد إنجازا فريدا من نوعه حيث ستكون اقدام نجوم منتخبنا الوطني متواجدة بين عمالقة المنتخبات الكبرى التي تصنف بالدرجة الأولى.

ومن دون شك فإن نجوم منتخبنا جميعا دون استثناء قدموا درسا كبيرا بأن لعبة كرة السلة ليس فيها قاموس اليأس أو الاستسلام لواقع الأمر الذي يثبت بأن فارق التصنيف قد أسقط من خلال عزيمتهم وإصرارهم على تقديم المستحيل لرفع شأن لعبة كرة السلة البحرينية أينما تواجدت.

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل تاريخي لـ«الأحمر السلاوي» بعد إسقاطه كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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