الدير يجدد ثقته في يسري جواد لقيادة رجال اليد

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد نادي الدير ثقته في المدرب الوطني يسري جواد لمواصلة قيادته للفريق الأول لكرة اليد بالنادي لموسم رياضي جديد، بعد أن قضى موسمين في قيادة الفريق، وجرت مراسم التوقيع الرسمي على العقود مساء يوم أمس الاثنين في مقر النادي بالدير، ليستمر يسري في مهمة للموسم الثالث بالتوالي، والذي يسعى فيه لقيادة الفريق نحو المنافسة على المراكز الأولى في سلّم الترتيب، خصوصًا في ظل الصفقات التي أبرمها الفريق لغاية الآن استعدادًا للموسم القادم 2022-2023.

وستكون المهمة هذه المرة مختلفة عن سابقتها، حيث تطمح إدارة الدير إلى العودة مجددًا للمنافسة على المراكز الأولى والألقاب المحلية، وهو المكان الطبيعي الذي تراه إدارة النادي وجهاز اللعبة للفريق، خصوصًا أن الدير من الأندية التي تمتلك المقومات في تكون فرق قوية ومنافسة في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة في القرية، إلى جانب وضع إدارة النادي ثقلها على تدعيم الصفوف وترتيب أوراق الفريق في هذا الموسم لإعادته للمنافسة.

ومن جانب آخر يواصل جهاز كرة اليد بالدير بدأ في التفاوض مع لاعبيه من أبناء النادي لضمان بقائهم وتجديد عقودهم إلى جانب تدعيم الفريق بلاعبين جدد قادرين على تقديم الإضافة الفنية للفريق، خصوصًا بعد عودة الثنائي حسن مدن وحسين البابور إلى صفوف بحارة الدير مجددًا، الأمر الذي يعزز من قوة وحظوظ الفريق في المنافسة.