استضافة البحرين لبطولة آسيا للمصارعة تأكيد لمكانة المملكة قاريًا ودوليًا

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت يوم أمس منافسات النسخة الأولى لبطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عاما في يومها الثالث، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد الآسيوي للمصارعة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في الفترة 2-10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد أن مملكة البحرين باتت وجهة مفضلة لاحتضان البطولات القارية والعالمية على أراضيها لما توفره المملكة من بيئة مثالية لتحقيق النجاح التام لتلك البطولات بالإضافة إلى تواجد المنشآت الرياضية الحديثة والكوادر الوطنية المدربة التي تسعى دائما إلى إخراج البطولات والأحداث الرياضية بحلة زاهية.

وقال وزير شؤون الشباب والرياضة في تصريح له بمناسبة احتضان مملكة البحرين للنسخة الأولى لبطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عاما: «تبقى مملكة البحرين دائما في دائرة الأضواء الرياضية نظرا لاحتضانها مختلف البطولات الرياضية على أرضها حتى باتت المملكة عاصمة الشباب والرياضة، وهو الأمر الذي يتفق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في جعل مملكة البحرين واحة جاذبة للبطولات الرياضية، وسط دعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرص سموه على أن تكون البحرين مكانا مفضلا للاتحادات القارية والعالمية لإقامة فعالياتها الرياضية على أرض المملكة».

وتابع أيمن بن توفيق المؤيد: «إن ما حققته مملكة البحرين من سمعة عطرة بين أوساط الاتحادات القارية والعالمية جاء نتيجة طبيعية لاستراتيجية ورؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي والتوجه الى صناعة الرياضة والترفيه الرياضي، الأمر الذي جعل المملكة موطنا للعديد من الرياضات وساهم في تسليط الضوء عليها، وسط دعم واهتمام من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحرص سموه على أن تكون مملكة البحرين مركزا مهما في المنطقة لاستقطاب وتنظيم البطولات الرياضية المختلفة».

وأضاف أيمن بن توفيق المؤيد: «يقوم المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بجهود مقدرة فقد تمكن المجلس من تحقيق العديد من النجاحات عندما استقطب عددا من البطولات على ارض مملكة البحرين وكان النجاح حليفا لتلك البطولات بشهادة الاتحادات القارية والعالمية وجميع المتابعين للبطولات وهو الامر الذي نفتخر به كثيرا، ونتطلع من خلال بطولة المصارعة إلى مواصلة المجلس لمسيرة النجاحات والإنجازات في التنظيم المتميز».

منتخبنا يستهل المشوار

سجل لاعبو منتخبنا الوطني تحت 15 سنة أمس أولى مشاركتهم في البطولة من خلال العديد من اللاعبين والأسماء التي دخلت بطموح تقديم مستويات جيدة وعلى رغم فارق الإمكانات مع بقية لاعبي المنتخبات الأخرى، إلا أنهم قدموا صورة جيدة في ظل غياب الخبرة خصوصا أنها المشاركة الأولى لهم على صعيد القارة الاسيوية، وبالتأكيد فإن توالي واستمرار المشاركات ستكسبهم الكثير من الخبرات التي تعتبر العنصر الأبرز في مثل هذه الألعاب القتالية. وتعتبر المشاركة إيجابية خصوصا أنها الانطلاقة والبداية التي وضعت لاعبي منتخبنا على الطريق الصحيح تمهيدا لتطوير وتنمية الخامات والطاقات الموجودة في قادم السنوات والمشاركات.

الجدير بالذكر أن المنتخب يشرف على تدريبه المدرب علاء روغاني والمدرب إياس حمزة، ويتكون من: أصيل المطوع وزن 44 كيلوجراما فئة 15 عاما، سعود صالح وزن 39 كيلوجراما فئة 15 عاما، عبدالله الحلو 57 وزن كيلوجراما فئة 15 عاما، خالد الأسد وزن 58 كيلوجراما فئة 15 عاما.