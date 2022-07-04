شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نونو سانتو يشعل لهيب جماهير الاتحاد بتصريحات تحفيزية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، رسالة تحفيزية للجماهير، عقب توليه المهام الفنية.



اتحاد جدة يتعاقد مع نونو سانتو



وأعلن نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين تعاقده مع نونو سانتو بشكل رسمي، حتى عام 2024.

إقالة كوزمين كونترا:

وكان مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، أعلن اليوم الاثنين، عن إقالة كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

رسالة نونو سانتو إلى الجماهير:



ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لـ نونو سانتو، قال فيه: "إنه لشرف لي الانضمام إلى أعظم نادي في السعودية الاتحاد.. أراكم قريبًا".