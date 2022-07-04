شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الحرمين» تستحدث مكانس ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الروبوتات الذكية، التي من بينها مكانس تطهير سطح الكعبة الذكية، بغية تجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير الذكي.

وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن المكانس التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، تتميز بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات ومدة عمل تقدر بـ3 ساعات ومساحة تغطية بأكثر من 180 متر مربع، وقوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة.

وأشار إلى أن المكانس تعمل بـ3 سرعات، بالإضافة إلى مكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية.