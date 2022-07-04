الإقبال على شراء الأضاحي ينعش أسواق مواشي جدة

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ويشمل المعروض المواشي والإبل، والأبقار، والأغنام بمختلف أنواعها المحلية والخارجية.وأوضح مربي الماشية بلال الزهراني أنه عند شراء الأضحية يراعى استيفاؤها لشروط الذبح، مشيرا إلى أن مربي الماشية يحرصون على الاعتناء بها وتربيتها قبل انطلاق الموسم استعدادا لعرضها على المتسوقين.
وأضاف أن موسم الحج أنعش الطلب على الأغنام بشكل لافت، عادا سوق الأنعام رافدا اقتصاديا، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي تخضع لعملية العرض والطلب بالسوق أو نقلها وبيعها في المحافظة.
إلى ذلك، أبدى المواطنون والمقيمون مشاعر المحبة والألفة وهم يستعدون للقيام بسنة المصطفى في شراء الأضاحي استعدادا لذبحها في يوم العيد السعيد.
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