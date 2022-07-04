شكرا لقرائتكم خبر الإقبال على شراء الأضاحي ينعش أسواق مواشي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش الإقبال على شراء الأضاحي أسواق المواشي بجدة، حيث شهدت مع إطلالة ذي الحجة إقبالا كبيرا من المشترين، خاصة من الراغبين في اختيار الأضحية في وقت مبكر قبل العيد.

ويشمل المعروض المواشي والإبل، والأبقار، والأغنام بمختلف أنواعها المحلية والخارجية.

وأوضح مربي الماشية بلال الزهراني أنه عند شراء الأضحية يراعى استيفاؤها لشروط الذبح، مشيرا إلى أن مربي الماشية يحرصون على الاعتناء بها وتربيتها قبل انطلاق الموسم استعدادا لعرضها على المتسوقين.

وأضاف أن موسم الحج أنعش الطلب على الأغنام بشكل لافت، عادا سوق الأنعام رافدا اقتصاديا، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي تخضع لعملية العرض والطلب بالسوق أو نقلها وبيعها في المحافظة.

إلى ذلك، أبدى المواطنون والمقيمون مشاعر المحبة والألفة وهم يستعدون للقيام بسنة المصطفى في شراء الأضاحي استعدادا لذبحها في يوم العيد السعيد.