مكانس ذكية لتطهير سطح الكعبة المشرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الروبوتات الذكية، التي من بينها مكانس تطهير سطح الكعبة الذكية، بغية تجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير الذكي. وأفاد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن المكانس تعمل بثلاث سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية، فضلا عن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، وكذلك تعمل على تطهير المسجد الحرام بشكل عام. مواصفات المكانس الذكية:





عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها



مدة عمل تقدر بـ3 ساعات



تتميز بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات



قوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة



مساحة تغطية 180م2 في 3 ساعات



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