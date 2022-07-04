قياس رضا ضيوف الرحمن عن 55 خدمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» رحلة أداء الحج لعام 1443هـ، مستهدفا قياس رضا حجاج بيت الله الحرام عن 55 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية، لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة خلال رحلة أدائهم الفريضة، وذلك لدعم الأجهزة العامة في تحسين خدماتها.

وأكد المدير العام للمركز المهندس راشد القعود أن قياس رحلة أداء الحج يأتي تحقيقا لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق لهم أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن قياس رحلة أداء الحج يشمل مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف، ويعتمد على أداتين هما الاستبيانات (الميدانية والهاتفية والالكترونية)، والمستفيد الخفي، وأن الخدمات الـ55 التي سيشملها القياس تنقسم إلى قسمين: خدمات حجاج الداخل وعددها 42 خدمة، وخدمات حجاج الخارج البالغ عددها 55 خدمة، وذلك في 6 مواقع بدءا من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، والحرم المكي، والمشاعر المقدسة، والمواقيت، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى الحرم المدني، ومن خلال 5 مراحل تبدأ من إصدار تصريح الحج، والسفر لمكة المكرمة، وأداء مناسك الحج، والتنقل والخدمات المساندة، وتنتهي بالمغادرة من مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لمركز أداء أن رحلة القياس لهذا العام قد جرى مواءمتها مع كافة الجهات المشاركة في رحلة أداء الحج لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

قياس أداء الأجهزة العامة:

16 جهة حكومية مستهدفة بالقياس.

4 مدن مستهدفة: جدة ومكة والمدينة والطائف.

42 خدمة مستهدفة لحجاج الداخل.

55 خدمة مستهدفة لحجاج الخارج.

6 مواقع يتم فيها قياس الأداء.