64 جلسة للغسيل الكلوي للحجاج بالمدينة المنورة

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وأوضحت وزارة الصحة أن التجمع الصحي جهز منذ بداية موسم حج هذا العام صالة خاصة لخدمة ضيوف الرحمن من مرضى الفشل الكلوي للتسهيل عليهم لتلقي الخدمة دون انتظار وفي أي وقت على مدار اليوم.وتضم صالة الحجاج بمركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 15 سريرا مجهزة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي والأدوات اللازمة، وتخدم نحو 30 مريضا يوميا.
ويتم التنسيق لمرضى الكلى عن طريق البعثة منذ وصول الحاج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أو المنافذ الدولية الأخرى، أو عن طريق استقبال المريض مباشرة على أن يتم إحضار التقرير الطبي برفقته.
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