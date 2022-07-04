«أخضر مكة» .. مستقبل مستدام لتنمية الغطاء النباتي

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وتسعى «أخضر مكة» خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، لصنع تحول واقعي في منطقة مكة المكرمة من خلال تهيئة بيئة صحية لسكان مكة ومحافظاتها وضواحيها من انعكاسات غياب الغطاء النباتي، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وتفعيل مشاركة الأفراد في استدامة الغطاء النباتي.وتتوافق مبادرة «أخضر مكة» مع رؤية المملكة، ومبادرة السعودية الخضراء من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي على مستوى المنطقة وتنميته، بجانب الحد من التدهور في مناطق المراعي والغابات والأودية، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة، مـن مـصـادر المياه المتجددة، كالاستفادة من مياه الأمطار والبحيرات والسدود، ومياه الصرف الصحي المعالجة.
أهداف «أخضر مكة»
- الـحـد مـن ظـاهـرة التصحر وانـجـراف التربة
- مواجهة زحـف الرمال وفقدان وسائل الحياة الفطرية
- المساهمة في التكيف مع التغير المناخي
- التعاون في تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية
- بناء خريطة أساس للغطاء النباتي على مستوى المنطقة
- استخدام نظم المعلومات الجيومكانية وتقنيات الاستشعار عن بعد
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