شكرا لقرائتكم خبر السديس يتفقد مقر مشروع ترجمة خطبة عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خلال الزيارة: إن الله - عز وجل - من علينا في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأننا اليوم بفضل الله أولا، ثم بدعم ولاة الأمر نخدم المسلمين في كافة أصقاع المعمورة من خلال هذا المشروع المبارك الذي يسعى إلى إيصال الرسالة السامية من منبر يوم عرفة.وحث الجميع على بذل كافة الجهود في إنجاح هذا المشروع المبارك كلُ حسب اختصاصه وفي مجال عمله.
يذكر أن المشروع يستهدف الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السديس يتفقد مقر مشروع ترجمة خطبة عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.