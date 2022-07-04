شكرا لقرائتكم خبر السديس يتفقد مقر مشروع ترجمة خطبة عرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية بخطبة يوم عرفة في مشعر عرفات، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع.

وقال خلال الزيارة: إن الله - عز وجل - من علينا في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأننا اليوم بفضل الله أولا، ثم بدعم ولاة الأمر نخدم المسلمين في كافة أصقاع المعمورة من خلال هذا المشروع المبارك الذي يسعى إلى إيصال الرسالة السامية من منبر يوم عرفة.

وحث الجميع على بذل كافة الجهود في إنجاح هذا المشروع المبارك كلُ حسب اختصاصه وفي مجال عمله.

يذكر أن المشروع يستهدف الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغيرهم.