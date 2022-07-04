تدشين حملة زمزم لضيوف الرحمن بعرفة

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وأكد أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، داعيا الله أن يجزي جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء ، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، حملة زمزم المبارك إلى حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات التي تنفذها الرئاسة بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك لتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج بمشعر عرفات.وأكد أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، داعيا الله أن يجزي جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء ، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

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