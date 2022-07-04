شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة الحج: الموسم الحالي سيشهد توسعا في خدمات البطاقة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت وزارة الحج والعمرة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مليون حاج هذا العام، وشملت التحضيرات جوانب عدة، منها التقنية والتشغيلية وجاهزية منظومة الخدمات، وخطط نقل الحجيج إلى المشاعر المقدسة، وتقديمها بجودة عالية تضمن راحتهم وسلامتهم، بما يكفل للحجيج أداء نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة.

وأكد وكيل الوزارة المتحدث الرسمي المهندس باسم الوزارة هشام عبدالمنعم خلال حديثه ل «مكة » أن موسم حج هذا العام سيشهد توسعا في خدمات بطاقة الحج الذكية، مبينا أن الوزارة تعمل على العديد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق أهدافها للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، ومنها تطوير مهنة الطوافة وتسهيل كافة نقاط الاتصال التي يمر بها ضيوف الرحمن.

والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير على أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم، وكذلك توحيد الجهود لمشاركة المواطن والمواطنة ليسهموا بدورهم في خدمة ضيوف الرحمن سواء كانوا مكلفين أو متطوعين.

شرف الخدمة

شغلت مناصب عدة لكن ماذا أضاف لك عملك وكيلا للوزارة .. وما شعورك وأنت تخدم ضيوف الرحمن؟

منذ تخرجي في جامعة الملك عبدالعزيز أكرمني الله بالعمل مباشرة في خدمة الحجاج والمعتمرين، حيث كنت أعمل لأكثر من 11 عاما في مجمع صالات الحج والعمرة. ومن ثم انتقلت للعمل في الوزارة لما فيه من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في خدمة هذا القطاع الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عناية كبيرة في تطويره والنهوض به وتحديثه بخدمات جديدة كل عام.

وسعادتي لا توصف حينما نستقبل الحجاج مطلع كل موسم، ونسهر على خدمتهم وتوفير كل ما يسهل عليهم أداء مناسكهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للخروج بعمل يرضيهم ويسهم في راحتهم ويعكس تطلعات القيادة.

كل عمل ينفذ خطوة وخطوة.. حدثنا عن تحضير وزارة الحج والعمرة لهذا الموسم؟

اتخذت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مليون حاج هذا العام، بعدما كانت 60 ألف العام الماضي، وشملت التحضيرات جوانب عدة، منها التقنية والتشغيلية وجاهزية منظومة الخدمات، وخطط نقل الحجيج إلى المشاعر المقدسة، وتقديمها بجودة عالية تضمن راحتهم وسلامتهم، بما يكفل للحجيج أداء نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة.

خطط واستراتيجيات

المسؤوليات تولد الإنجازات.. ما المسؤوليات القائمة عليها الوزارة في خدمات الحج؟

الوزارة تتولى العمل على العديد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق أهدافها للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج ومنها تطوير مهنة الطوافة وتسهيل كافة نقاط الاتصال التي يمر بها ضيف الرحمن. والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير على أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم، وكذلك توحيد الجهود لمشاركة المواطن والمواطنة ليسهموا بدورهم في خدمة ضيوف الرحمن سواء مكلفين أو متطوعين.

وتعد وزارة الحج بيت الخبرة في إدارة الحشود، حيث تسخر كافة طاقاتها ومواردها لخدمة ضيوف الرحمن، متضمنة حزمة من الخدمات المدعومة بالتطبيقات الالكترونية والأعمال التقنية، التي تجعل رحلة الحاج سهلة وميسرة، كما تركز على تجويد الخدمات من خلال رفع كفاءة الأداء، والإتقان في تقديم العمل، مما يسهم في سلاسة الإجراءات وسرعة إنهائها بدقة عالية.

كما تواصل الوزارة جهودها في تسخير الخدمات الرقمية وتطويعها في خدمة ضيوف الرحمن، ومنا خدمات بطاقة الحج الذكية والتي تسهم في خدمة الحجيج ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

تسهيل أداء المناسك

على ماذا تعتمد الوزارة في توفير خدمة الحجاج لتسهيل أداء حجهم؟

تعمل الوزارة بكامل طاقتها لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم في أداء مناسك الحج، كما تحرص على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن لضمان راحتهم.

كما تحرص الوزارة على التوسع في الاعتماد على التقنية الحديثة، وسيشهد موسم الحج هذا العام التوسع في خدمات بطاقة الحج الذكية، وهي بطاقة تعريفية لكل حاج، وتتميز بسبعة ألوان، يرتبط كل لون بخدمات محددة لمجموعة من الحجاج كالبرنامج الخاص بهم والفوج الذي يتبعون له والحافلة التي تقلهم خلال رحلة الحج، إلى غير ذلك من الخدمات.

كما تم إطلاق ثلاثة تطبيقات الكترونية جديدة وتشمل تطبيق الحاج الذكي، وتطبيق المنظمين، وتطبيق ثالث للعاملين بالمنظومة، وذلك لتسهيل كل الأمور المتعلقة بالحج.

ويستطيع ضيف الرحمن من خلال تطبيق الحاج استعراض جداول التفويج لجسر الجمرات، والتنبيهات والتعليمات، والأمور التوعوية، وكذلك التقييم للخدمات المقدمة للحاج، إضافة إلى التواصل المباشر والتحدث الفوري مع مسؤول الشركة الذي يقدم للحاج الخدمات.

أما تطبيق المنظمين فتستطيع من خلاله شركات أرباب الطوائف تحديث بيانات الحجاج، وأماكن سكنهم، ومربعات السكن في خيامهم بالمشاعر المقدسة، حتى تكون هناك متابعة مستمرة لجودة الخدمات المقدمة، وتقديم العون اللازم لضيوف الرحمن.

ومن خلال تطبيق العاملين يستطيع أي عامل بمنظومة الحج أن يقدم خدمة الإرشاد للحاج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة من خلال القارئ الآلي لبطاقة الحاج الذكية، حيث يتعرف العامل على المعلومات التعريفية عن الحاج ومقر سكنه، مما يمكنه من تقديم خدمة الإرشاد في حال كان الحاج تائه، أو تقديم أي دعم يحتاجه ضيف الرحمن.

حجاج الخارج

الفترة الأخيرة، بسبب الأزمة أصبح الحج منقسما بين الأكثر وفودا من الخارج أو الداخل.. حدثنا عن هذه السنة؟

نحمد الله على نعمة استقبال ضيوف الرحمن هذا العام من خارج المملكة بعد توقف عامين بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث رفعت الوزارة عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل وخارج المملكة، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، بعد تحسن المؤشرات الصحية الخاصة بالجائحة.

وستكون الحصة الأكبر لحج هذا العام للحجاج القادمين من خارج المملكة، وذلك مراعاة لعدم تمكنهم من أداء الفريضة خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة، بينما سيكون عدد حجاج الداخل لهذا العام 150 ألف حاج.

والمملكة كعادتها ترحب بجميع المسلمين الراغبين في أداء المناسك من كل أقطار العالم وفقا للضوابط المعلن عنها، حيث يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة.

كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

ما التعليمات المهمة التي يتوجب على الحاج أن يكون مطلعا عليها؟

تحرص الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في موسم الحج على توعية الحجاج وإرشادهم للالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال أداء مناسك الحج، وذلك انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

كما أطلقت الوزارة أدلة توعوية بلغات مختلفة لكل ما يخص الحج لخدمة ضيوف الرحمن، وتنشر الوزارة بصفة مستمرة عبر حساباتها الرسمية أبرز التعليمات التي يجب على ضيف الرحمن الالتزام بها عند القدوم للمملكة لأداء شعيرة الحج.

ومن أبرز هذه التعليمات التأكد من إكمال التطعيمات اللازمة، كما هو مطلوب في النظام الصحي، والالتزام بارتداء الكمامة، مع الحرص التام على عدم التدافع وإيذاء الحجاج، والالتزام بالتعليمات داخل المشاعر المقدسة.

وعند إحضار أدوية مع الحاج يجب مراعاة الأدوية المصرحة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كذلك من المهم إحضار نسخ من المستندات التي قد يحتاج إليها ضيف الرحمن خلال رحلة الحج مثل: جواز السفر، وثائق التطعيم، وحمل بطاقة الحاج التعريفية وبطاقة عنوان السكن المخصص للحاج.

ويجب على الحاج التعرف على المواد التي يمنع حملها عند السفر على الطائرة لأداء مناسك الحج مثل: المواد الحادة، والمواد القابلة للاشتعال، والأسلحة، والألعاب النارية، إضافة إلى المحظورات الجمركية والأصناف المقيدة مثل المواد المخدرة.

حدثنا عن متى تبدأ وزارة الحج بتنفيذ استعداداتها لموسم الحج؟

بعد أن يمن الله على حجاج بيت الله الحرام بإتمام نسكهم في يسر وسهولة ونجاح موسم الحج، تستعد وزارة الحج والعمرة لموسم الحج القادم بمتابعة تنفيذ ومناقشة كافة الملاحظات الواردة لها من القطاعات والجهات وشركات حجاج الخارج والداخل واللجان العاملة ومن ثم تبدأ في عقد الورش التنفيذية والتطويرية لمعالجة كافة تلك الأمور – بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكلاء الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين بكل جودة وكفاءة وإتقان لموسم الحج المقبل.

عناية شاملة

ثلاث وزارات دائما تسعى في خدمة ضيوف الرحمن لتوفر الخدمات اللازمة لأداء الحج.. حدثنا عن جهود مملكتنا وحسن وفادتها؟

كما تعلم أن مملكتنا الحبيبة أولت خدمة حجاج بيت الله الحرام جل الاهتمام منذ وصولهم إلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بتوفير لهم كافة الخدمات اللازمة لأداء الحج فتبدأ تلك الخدمات كما شاهدنا مع صعود الحاج للطائرة وحتى وصوله إلى أرض المملكة بتسهيل إجراءات السفر لهم أثناء تنقلهم مثل مبادرة طريق مكة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والقطاعات ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي شملت 5 دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش وهدفت هذه المبادرة استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار التأشيرة الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وكذلك توفير التطبيقات الالكترونية التي تسهل على الحاج معرفة كافة الخدمات المقدمة له أيضا سهولة تنقل الحاج أثناء تواجده بمكة والمشاعر عبر القطارات ومسارات الحافلات وباصات النقل الترددي وتوفير خدمات الإعاشة والخدمات الصحية المتكاملة لهم بالتكامل بين كافة القطاعات العاملة في الحج.

ما أهم نصائح توجهها للحجاج وهم في أداء فريضتهم؟

بلا شك.. إن حجاج بيت الله الحرام هم ضيوفنا في هذا البلد المعطاء لذلك يتوجب عليهم أولا: الاهتمام والحرص على اتباع كافة التعليمات الصادرة لهم من وزارة الحج والعمرة والقنصليات التابعة لهم والتقيد بها، كذلك التقيد بأنظمة المملكة واتباع التعليمات اللازمة لهم وثانيا إخلاص النية لله عز وجل واستحضار عظمة المكان الطاهر ومخافة الله في السر والعلن، متنميا لحجاج بيت الله الحرام أداء المناسك بكل يسر وسهولة واطمئنان.

اتخذت وزارة الحج والعمرة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مليون حاج هذا العام، وشملت التحضيرات جوانب عدة، منها التقنية والتشغيلية وجاهزية منظومة الخدمات، وخطط نقل الحجيج إلى المشاعر المقدسة، وتقديمها بجودة عالية تضمن راحتهم وسلامتهم، بما يكفل للحجيج أداء نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة. وأكد وكيل الوزارة المتحدث الرسمي المهندس باسم الوزارة هشام عبدالمنعم خلال حديثه لـ «مكة» أن موسم حج هذا العام سيشهد توسعا في خدمات بطاقة الحج الذكية، مبينا أن الوزارة تعمل على العديد من الخطط والاستراتيجيات لتحقيق أهدافها للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، ومنها تطوير مهنة الطوافة وتسهيل كافة نقاط الاتصال التي يمر بها ضيوف الرحمن. والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتيسير على أداء الحجاج والمعتمرين والزوار لمناسكهم، وكذلك توحيد الجهود لمشاركة المواطن والمواطنة ليسهموا بدورهم في خدمة ضيوف الرحمن سواء كانوا مكلفين أو متطوعين.