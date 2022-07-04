بن جلال يلتقي موهوبي أكاديمية فيصل بن خالد قبل مغادرتهم للمعسكر

محمد بن مسعود - الدمام - التقى محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بوفد أكاديمية فيصل بن خالد لموهوبي ألعاب القوى قبل مغادرته إلى المعسكر التدريبي الصيفي بمدينة انطاليا التركية من 5 لغاية 21 يوليو الجاري وذلك بمقر الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية يوم الأحد الماضي بحضور نائب رئيس الاتحاد ورئيس أكاديمية فيصل بن خالد لموهوبي ألعاب القوى مبارك الدوسري وعضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس الأكاديمية خالد فارس القطامي.

ورحب بن جلال باللاعبين واللاعبات وأشاد بجهودهم وحرصهم على الإلتزام في الحصص التدريبية وسعيهم نحو تقديم أفضل المستويات بما يؤهلهم لتطوير قدراتهم الفنية وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا.

وأضاف «يسرني اليوم أن التقي بأول وفد يتم اختياره لهذا المعسكر بعد تأسيس أكاديمية فيصل بن خالد لموهوبي ألعاب القوى والتي تعتبر ثمرة من ثمار دعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي يعتبر احد أبرز الداعمين لاتحاد ألعاب القوى والأكاديمية والذي تحققت في عهد سموه إبان رئاسة الاتحاد العديد من الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية بالإضافة إلى توجيهات سموه دائما في الاهتمام بالمواهب الوطنية وهو النهج الذي نسير عليه اليوم..».

وأكد بن جلال أن هذا المعسكر الصيفي الأول لأكاديمية فيصل بن خالد لموهوبي ألعاب القوى يعكس حرص الاتحاد على الاهتمام بالأكاديمية وتبني مختلف البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، مؤكدا على أهمية هذا المعسكر الصيفي في تطوير مستوياتهم في أجواء تدريبية مغايرة ستكسبهم المزيد من الخبرة في مختلف السباقات.

وحث بن جلال اللاعبين واللاعبات على اتباع تعليمات الجهازين الفني والإداري والحرص على التعلم واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتكوينهم من الناحية الفنية والبدنية والمهارية، كما أثنى على جهود جميع اعضاء الطاقم الفني والإداري، متمنيا للوفد التوفيق والنجاح.

ويتكون الوفد من 20 لاعبا ولاعبة بينهم 2 من الطاقم الفني و2 من الطاقم الإداري.