حامل اللقب تمكين يخطف الصدارة.. وفوز كبير للبحرين الوطني على السلام

محمد بن مسعود - الدمام - خطف حامل اللقب فريق تمكين صدارة الترتيب العام لبطولة دوري البنوك والمؤسسات المصرفية لكرة القدم للصالات 2022 إثر تغلبه على منافسه فريق بنك الأهلي المتحد بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة والتي تقام منافساتها على صالة نادي النجمة بالجفير.

واستعاد فريق تمكين عافيته بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي 3-3 مع فريق بنك البحرين الوطني، ليحقق انتصارًا ثمينًا على حساب المتصدر السابق الأهلي المتحد بهدفين دون رد. وسجل لتمكين اللاعبين صالح السنجار وياسر حسن إسماعيل الذي نال جائزة أفضل لاعب بالمباراة، ليقود فريقه تمكين لاعتلاء الصدارة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، فيما بقي الأهلي المتحد على رصيده السابق ست نقاط من فوزين وخسارة.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق بنك البحرين الوطني فوزه الأول في البطولة وجاء ذلك على حساب المتصدر السابق فريق بنك السلام بنتيجة كبيرة قوامها 6-1، حيث فرض لاعبه سلمان الملا نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، إلى جانب كل من عمار ميحد وسلمان حبيب، فيما سجل هدف بنك السلام الوحيد لاعبه عبدالله المالكي. واستحق نجم البحرين الوطني سلمان الملا جائزة أفضل لاعب بالمباراة. ورفع بنك البحرين الوطني رصيده من النقاط إلى أربع نقاط من فوز وخسارة وتعادل، بينما بقي رصيد فريق بنك السلام على رصيده السابق ست نقاط من فوزين وخسارة.

كما حقق فريق بنك البحرين والكويت فوزه الأول في البطولة وذلك على حساب منافسه فريق شركة الخدمات المالية العربية بنتيجة 3-1، حيث سجل للفائز كل من محمد الدلاور ومحمد العلواني وحسين الفردان، فيما سجل للخاسر محمد القصاب. ورفع فريق بنك البحرين والكويت رصيده إلى ثلاث نقاط من فوز وخسارتين، فيما تلقى فريق شركة الخدمات المالية العربية خسارته الثالثة على التوالي.

وتقام اليوم ثلاثة مواجهات ضمن الجولة الرابعة من البطولة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا شركة الخدمات المالية العربية وبنك البحرين الوطني في الساعة الثامنة مساءً، تليها مباشرة لقاء يجمع فريقي بنك البحرين والكويت وبنك الأهلي المتحد في الساعة التاسعة مساءً، وتختتم مواجهات الليلة بلقاء يجمع بنك السلام وتمكين في الساعة العاشرة مساء.