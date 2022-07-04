الأرجنتيني خافيير نجماوي الموسم المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع نادي النجمة عقدًا احترافيًا مع اللاعب الأرجنتيني خافيير للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد.

ويشغل خافيير مركز صانع اللعب، حيث وقع اختيار الجهاز الفني عليه بعد أن رصد مستواه الفني.

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